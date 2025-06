Juventus | trionfo bianconero contro il Wydad

Una Juventus scatenata ha conquistato con autorità gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, superando il Wydad Casablanca grazie a un’esibizione di talento e determinazione. Kenan Yildiz si è distinto come protagonista indiscusso, guidando i bianconeri verso la vittoria con giocate di classe e un contributo decisivo. La sua performance spalanca le porte a un futuro ricco di successi, confermandolo tra i favoriti per l’MVP della competizione.

Yildiz guida la vittoria La Juventus ha travolto il Wydad Casablanca al Mondiale per Club 2025, conquistando gli ottavi con una prestazione convincente. Kenan Yildiz si è confermato la stella del trionfo bianconero, dominando con giocate di classe e un contributo decisivo che lo proietta tra i favoriti per l'MVP

