Juventus | Timber il rinforzo ideale

La Juventus si prepara a rafforzare la propria difesa con un colpo di grande livello: Jurrien Timber. Il talentuoso olandese dell’Arsenal, noto per la sua versatilità e intelligenza tattica, potrebbe diventare il rinforzo ideale per i bianconeri, pronti a puntare ancora più in alto dopo il successo al Mondiale per Club 2025. Un'operazione che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione, consolidando il nuovo corso juventino.

Un talento per la difesa La Juventus, galvanizzata dal percorso al Mondiale per Club 2025, punta a rafforzare la rosa, e Jurrien Timber è tra i nomi caldi per la retroguardia bianconera. Il difensore olandese dell’Arsenal, noto per la sua versatilità e intelligenza tattica, è finito nei radar di Damien L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Timber, il rinforzo ideale

In questa notizia si parla di: juventus - timber - rinforzo - ideale

Juventus, Conte nuovo allenatore: primo rinforzo dal Real Madrid - Sta prendendo forma la nuova Juventus, con Antonio Conte in pole per la panchina. Per attrarlo, il club bianconero punta a un primo rinforzo dal Real Madrid.

Tuttosport – Juventus, dal mercato spuntano Bardghji e Timber - Damien Comolli ha iniziato con determinazione la sua avventura nella galassia Juventus. ilbianconero.com scrive

Juventus, i tifosi votano Koulibaly come rinforzo ideale - Il risultato finale è stato 3 a 2, con il Napoli attualmente terzo e a - Da it.blastingnews.com