Juventus tesoretto Mondiale e addio Vlahovic | così arriva il nuovo bomber | CMIT

La Juventus continua a sorprendere, con un tesoretto mondiale che rafforza le sue strategie di mercato. Mentre si avvicina l’ultimo match della fase a gironi del Mondiale per Club, il neo DG Comolli lavora alacremente per rinforzare la rosa, puntando su un nuovo bomber. La priorità è chiara: trovare il sostituto ideale di Vlahovic e consolidare il dominio in vista delle prossime sfide. Il futuro bianconero si scrive ora, e le mosse sono già in atto.

Il neo Dg Comolli pianifica le prossime mosse di mercato: in cima alla lista delle priorità c’è la ricerca del nuovo centravanti La Juventus non perde un colpo negli Stati Uniti ed è già qualificata agli ottavi del Mondiale per Club dopo due partite. L’ultimo match della fase a gironi contro il Manchester City servirà solo per decidere il primo posto nel raggruppamento. Tudor e Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it La Juve vola e dopo la goleada all’esordio con l’ Al Ain liquida con un poker di reti anche la pratica Wydad. A trascinare la ‘Vecchia Signora’ lo scatenato Kenan Yildiz, protagonista die due gemme di rara bellezza e dell’autorete provocata che ha sbloccato il risultato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, tesoretto Mondiale e addio Vlahovic: così arriva il nuovo bomber | CM.IT

In questa notizia si parla di: juventus - mondiale - tesoretto - addio

Addio Atalanta, Rui Patricio all'Al-Ain è ufficiale: giocherà contro la Juventus al Mondiale per Club - Rui Patricio saluta l'Atalanta dopo una stagione e vola ad Al Ain, pronto a sfidare la Juventus al Mondiale per Club.

Weston McKennie pronto per il Mondiale per Club Il centrocampista della Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN dagli Stati Uniti: "Vincere qui per me..." #Juventus #McKennie Vai su Facebook

Juventus, tesoretto Mondiale e addio Vlahovic: così arriva il nuovo bomber | CM.IT; DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 23 giugno LIVE; Conte-Juve, ci siamo. Imminente l'addio al Napoli: Allegri sarà il suo sostituto come nel 2014.

Juventus e Inter, il Mondiale per club vi fa ricchi: quanto guadagnano con gli ottavi - Ecco quanto potrebbero guadagnare Juve e Inter in totale con i premi FIFA fino alla vittoria finale ... Secondo sport.virgilio.it

Rottura definitiva e addio: la Juve sgambetta il Real Madrid - Calciomercato Juventus, la scelta per la corsia esterna non si è fatta attendere: la comunicazione fa calare il sipario. Da calciomercato.it