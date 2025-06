Juventus telenovela Vlahovic | Comolli in standby

La futuro di Dusan Vlahovic al centro dell’attenzione della Juventus si fa sempre più incerto, mentre Comolli rimane in stand-by in attesa di segnali concreti. Dopo il rifiuto delle offerte turche e le proposte dall’Arabia Saudita, la strategia bianconera sembra congelata, lasciando tutti con il fiato sospeso. La questione si infuocherà nelle prossime settimane: quale sarà il nuovo capitolo di questa intrigante telenovela?

In casa Juventus la telenovela Vlahovic continua a caratterizzare le questioni di calciomercato. Comolli resta in standby in attesa di ricevere qualche indicazione in più anche perché, come riportato su Sportmediaset, non ci sarebbero nuove offerte per l’attaccante, dopo il rifiuto del giocatore al Galatasaray e al Fenerbahce, oltre a diverse proposte palesatosi dall’Arabia Saudita. Vlahovic aveva fatto capire, solo qualche giorno fa, l’intenzione di raggiungere Allegri al Milan, tuttavia, i rossoneri seppur interessati non sarebbero d’accordo ad accollarsi l’intero ingaggio del serbo. Ragion per cui, il futuro del numero 9 per ora sembra non aver ancora trovato pace, con Comolli che spera che il Mondiale per club possa attirare nuove pretendenti pronte ad accontentare le richieste economiche dell’attaccante. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com