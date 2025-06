Juventus | talento bianconero trattativa per Conceicao

La Juventus punta forte su Francisco Conceicao, il giovane talento portoghese che si è fatto amare dai tifosi e dalla dirigenza grazie alle sue prestazioni al Mondiale per Club 2025. Dopo un anno ricco di emozioni, la trattativa per rinnovarne il contratto è in pieno fermento, con Tudor che vede in lui un elemento chiave per il futuro bianconero. La Juventus non vuole lasciarsi sfuggire questa stella nascente, determinata a confermarlo come pilastro della squadra.

Conceicao, un pilastro da confermare Francisco Conceicao si è guadagnato un posto nel cuore della Juventus, e la dirigenza è decisa a trattenerlo. Dopo una stagione di alti e bassi, il giovane portoghese ha convinto Igor Tudor con le sue prestazioni al Mondiale per Club 2025, dove ha brillato nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: talento bianconero, trattativa per Conceicao

In questa notizia si parla di: conceicao - juventus - talento - bianconero

Conceicao Juventus, ci sono possibilità di una permanenza in bianconero? Quell’aspetto che sarà decisivo: la rivelazione - Nel mondo del calcio, ogni dettaglio può fare la differenza. Chico Conceicao, l’esterno portoghese della Juventus, attira l’attenzione: ci sono possibilità di una sua permanenza in bianconero? Giovanni Albanese analizza i possibili scenari e gli aspetti decisivi per il suo futuro, che potrebbe dipendere anche dalla sua reazione alle sfide di questa stagione.

Yildiz fa girare la testa al Wydad: prima propizia l’autogol del vantaggio bianconero, poi col destro piazza il pallone all’incrocio. Il numero dieci della Juventus si ripete nel Mondiale per Club dopo il gol contro l’Al-Ain all’esordio Vai su Facebook

Juventus, i dubbi e la decisione su Conceicao; Infortunio Conceicao, rabbia e lacrime: cosa si è fatto il talento Juve; Conceicao, addio Juve: firma in Serie A, beffata la Premier.

Juventus, Conceicao può diventare il secondo più pagato della rosa bianconera - I rapporti tra tutte le parti sono buoni, la clausola rescissoria impone al Porto di accettare la cifra senza poter rilanciare e questo è sicuramente un vantaggio per la Vecchia Signora. Si legge su it.blastingnews.com

Dal Portogallo: la Juventus pagherà la clausola per Conceicao, fissata la data - La Juventus è pronta a chiudere un`importante operazione di mercato in entrata, per risolvere una delle situazioni precarie del reparto offensivo della squadra di. Secondo msn.com