juventus si punta tutto su yildiz

Juventus scommette forte su Kenan Yildiz, la stella nascente che sta conquistando i cuori dei tifosi con le sue imprese in campo. Dopo aver brillato con una doppietta al Mondiale per Club, il club bianconero punta a blindarlo con un nuovo contratto, estendendolo fino al 2030. La Juventus crede fermamente nel suo talento e si prepara a costruire il futuro attorno a questa promettente giovane promessa.

Kenan Yildiz brilla come stella nascente della Juventus. Il numero 10 bianconero, autore di una doppietta al Mondiale per Club contro il Wydad, convince tutti. La dirigenza lavora per blindarlo con un nuovo contratto. L'attuale accordo scade nel 2029, ma il club vuole prolungarlo fino al 2030.