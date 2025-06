Juventus Pogba shock La Juventus non mi ha sostenuto

Paul Pogba scuote il mondo del calcio con parole al veleno: l’ex stella della Juventus ha svelato come, durante il suo lungo calvario per doping, si sia sentito abbandonato dalla società bianconera. Ora, prossimo a firmare un contratto con il Monaco, il francese rivela il suo dolore e le sue emozioni più profonde, lasciando intendere che il rapporto con la Vecchia Signora non è mai stato così teso. Un’anticipazione che promette scintille nel calcio internazionale.

Paul Pogba, prossimo a firmare un biennale con il Monaco, ha rotto il silenzio in un'intervista a TF1, ripercorrendo il dramma della squalifica per doping. Il centrocampista francese, 32 anni, ha descritto il periodo come uno "shock". La Juventus, con cui ha rescisso il

Pogba shock, accusa la Juventus: "Mi hanno negato questa cosa"

