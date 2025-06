Juventus Perin verso l’addio due strade per il portiere

Il futuro di Mattia Perin alla Juventus si fa incerto: tra il desiderio di nuove sfide e le offerte delle concorrenti, il portiere potrebbe presto cambiare aria. La dirigenza bianconera sta esplorando due strade per sostituirlo, mentre Perin aspetta proposte da club più ambiziosi. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il suo capitolo juventino si concluderà o se continuerà a difendere i colori bianconeri.

Mattia Perin, storico portiere della Juventus, potrebbe lasciare il club quest'estate. La dirigenza bianconera cerca un sostituto per competere con Michele Di Gregorio, ormai titolare. Perin, leader nello spogliatoio, ha un contratto fino al 2027, ma Bologna e Sassuolo hanno chiesto informazioni. Lui, però, aspetta offerte da club più ambiziosi.

Perin Juventus, arrivano solo conferme: il secondo portiere dei bianconeri è sulla lista dei partenti. Ecco cosa filtra sull'addio in estate - L'estate si avvicina e il futuro di Mattia Perin con la Juventus sembra segnato: il portiere, secondo le ultime indiscrezioni, è tra i principali partenti della sessione di calciomercato estivo.

