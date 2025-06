Juventus on fire | bianconeri nel loro miglior momento della stagione 2024 25 Non accadeva da gennaio 2024! Il dato

La Juventus è tornata a brillare, vivendo il suo momento migliore della stagione 2024/25. Dopo il convincente 4-1 contro il Wydad, i bianconeri registrano numeri che non si vedevano da gennaio, con quattro vittorie consecutive e almeno tre gol in tre partite di fila. Un record che riaccende l’entusiasmo dei tifosi e rilancia le ambizioni di una squadra determinata a riscrivere il proprio destino. La strada verso la vetta si fa più luminosa.

Juventus "on fire": non accadeva da gennaio 2024! Il dato relativo al rendimento dei bianconeri dopo il 4-1 rifilato al Wydad. Dal 202425 questa è solo la seconda volta che i bianconeri hanno vinto quattro partite di fila tra tutte le competizioni, dopo lo scorso febbraio, e hanno segnato almeno tre gol in tre match di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dal gennaio 2024 (in quel caso contro Frosinone in Coppa Italia + Sassuolo e Lecce in Serie A ). A riportare le statistiche della squadra di Tudor è il sito ufficiale del club bianconero dopo il 4-1 al Wydad. Ora c'è il Manchester City.

