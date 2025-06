Juventus occhi su Nicolas Jackson

La Juventus guarda al futuro dell’attacco e punta dritto su Nicolas Jackson, il talentuoso attaccante del Chelsea. Con il suo dinamismo e prospettive promettenti, il giovane senegalese potrebbe presto indossare la maglia bianconera. I contatti esplorativi sono già stati avviati, segnando un possibile passo decisivo per rinforzare il reparto offensivo e scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Italia.

Spunta il nome Nicolas Jackson per il futuro dell’attacco La Juventus sta esplorando il mercato per rinforzare il reparto offensivo, e il nome di Nicolas Jackson, attaccante del Chelsea, è emerso con forza. Secondo Sky Sport, i bianconeri hanno avviato contatti esplorativi per il senegalese, classe 2001, non più considerato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, occhi su Nicolas Jackson

In questa notizia si parla di: nicolas - jackson - juventus - occhi

Juventus, occhi in casa Arsenal: Conte a mani vuote - La Juventus guarda in casa Arsenal per rinforzare la propria rosa, mentre Antonio Conte si trova a fare i conti con una fase difficile.

La Juventus non molla Osimhen: la scadenza della clausola può favorire i bianconeri Secondo la Gazzetta dello Sport, la clausola da 75 milioni di euro per i club stranieri è valida fino a metà luglio. Il Napoli ha fretta di chiudere entro quella data, altrimenti d Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, Sky - Occhi su Nicolas Jackson in uscita dal Chelsea ma c'è da battere la concorrenza della Juve; Sky - La Juventus sonda Nicolas Jackson del Chelsea; Calciomercato: Jackson e Sancho tra Napoli e Juventus, il Milan saluta Jovic.

Calciomercato Napoli, Sky - Occhi su Nicolas Jackson in uscita dal Chelsea! Da battere concorrenza della Juve - Lucca e Nunez sono la priorità, ma spunta un altro nome, in uscita dal Chelsea, Nicolas Jackson. Si legge su msn.com

Sky Sport - Juventus, sondaggio per Jackson del Chelsea. Piace anche al Napoli - La Juventus e il Napoli hanno messo gli occhi sull`attaccante di proprietà del Chelsea ?Nicolas Jacskon. Secondo msn.com