Juventus-Nottingham Forrest contatti in corso per Weah e Mbangula

La trattativa tra Juventus e Nottingham Forrest si fa sempre più concreta, con i club pronti a finalizzare il trasferimento di Timothy Weah e Samuel Mbangula a Londra. I due giovani talenti bianconeri sono al centro di un'operazione che potrebbe cambiare il volto del mercato estivo. Le prossime ore saranno decisive per capire se i colpi andranno in porto, segnando una svolta importante per entrambe le società. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

A sorpresa è entrata nel vivo la trattativa Juventus-Nottingham Forrest per il possibile trasferimento a Londra di Timoty Weah e Samuel Mbangula. Attesi sviluppi nelle prossime ore con il club inglese che tenta il doppio colpo. JUVENTUS-NOTTINGHAM FORREST: TRATTATIVA AVANZATA PER WEAH E MBANGULA Bianconeri molto attivi anche sul mercato delle uscite con il Nottingham Forrest che è piombato sui due esterni della Juventus, attualmente impegnati nel Mondiale per Club agli ordini di Igor Tudor. L'operazione potrebbe chiudersi intorno ai 22-23 milioni di euro. L'ultima parola spetta ai due giocatori che erano riusciti a ritagliarsi un loro spazio.

