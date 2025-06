Juventus nodo Conceicao | no alla clausola sì alla trattativa

La Juventus ha deciso di prendere una strada diversa nella trattativa per Conceicao, rinunciando alla clausola S236 e puntando a negoziare direttamente con il Porto. La volontà è di portare il talento in bianconero senza dover pagare i 30 milioni previsti dal riscatto, cercando un accordo più sostenibile. Questa strategia apre nuovi scenari e potrebbe cambiare le carte in tavola per il futuro del fantasista portoghese.

No alla clausola, il nodo Conceicao prende una strada diversa rispetto a quanto ipotizzato durante il prestito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero non pagherà i 30 milioni di euro previsti da riscatto, un costo ritenuto troppo alto, ma cercherà di trattare con il Porto e l’entourage del giocatore. La volontà è di acquistare definitivamente il fantasista, tuttavia, senza incorrere in un esborso al di sopra delle possibilità economiche prospettate dai vertici. Fondamentale, in tal senso, potrebbe rivelarsi la scelta del giocatore che, secondo indiscrezioni, sarebbe intenzionato a convincere il Porto ad abbassare la richiesta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, nodo Conceicao: no alla clausola, sì alla trattativa

In questa notizia si parla di: conceicao - nodo - clausola - juventus

Conceicao Juventus, la dirigenza pagherà la clausola di 30 milioni? Svelato il piano del club: ecco cosa filtra sul futuro dell’esterno portoghese - La Juventus ha pronta una strategia per il futuro di Conceição, esterno portoghese in prestito dal Porto.

Juventus, nodo Conceicao: no alla clausola, sì alla trattativa #Juventus Vai su X

Juve, il mercato lo fai col Mondiale: ti compri Kolo Muani e Conceicao (e avanza pure…) Quanti soldi possono entrare nelle casse del club bianconero alla fine della competizione intercontinentale. In caso di trionfo... La Juventus ha cominciato nel migliore dei Vai su Facebook

Juventus: sciogliere il nodo Vlahovic per l’attaccante del futuro; Juventus, il paradosso di Conceicao e Kolo Muani; La Juventus pianifica il futuro con Kolo Muani e Conceicao, ecco come trattenerli.

Calciomercato Juventus, scartato il riscatto di Conceicao l La situazione - Nell'ultima ore la Vecchia Signora ha scelto di non avvalersi della clausola di 30 milioni per il riscatto dell'ala portoghese. Lo riporta sportpaper.it

Sky Sport - La Juventus non pagherà la clausola per Conceicao: tratterà con il Porto e il giocatore... - Francisco Conceicao fino al 15 luglio ha una clausola rescissoria esercitabile dalla Juventus pari a 30 milioni di euro. Come scrive tuttojuve.com