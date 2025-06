Juventus nelle ultime 4 partite gli stessi gol delle 14 gare precedenti in stagione | l’incredibile dato sulle reti realizzati tra Mondiale per Club e Serie A

La Juventus sorprende ancora, ecco il dato incredibile: nelle ultime 4 partite ha segnato quanto nelle precedenti 14 gare di stagione, totalizzando 14 reti. Un record che mette in luce una nuova imprevedibilità e determinazione dei bianconeri, tra successi in Champions e Mondiale per Club. La squadra di Allegri sta vivendo un momento di grande slancio, ma cosa ci riserva il prossimo match? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

Juventus, l’incredibile dato sui gol tra Mondiale e Serie A: la sorprendente statistica dopo le due goleade contro Al Ain e Wydad. La Juventus ha segnato 14 reti nelle ultime 4 partite tra tutte le competizioni, esattamente quante ne aveva realizzate nelle 14 gare precedenti (14). A riportare la statistica è il sito specializzato Opta. Al Mondiale per Club, in particolare, sono già arrivate 9 reti per i bianconeri tra Al Ain e Wydad. Ora c’è il Manchester City di Pep Guardiola. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, nelle ultime 4 partite gli stessi gol delle 14 gare precedenti in stagione: l’incredibile dato sulle reti realizzati tra Mondiale per Club e Serie A

In questa notizia si parla di: juventus - partite - gare - precedenti

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ritardo molto probabile, si prolungano le partite precedenti - Siamo in attesa di emozionanti sfide tennistiche con la diretta live di Paolini-Ostapenko, che inizierà non prima delle 12.

14 - La #Juventus ha segnato 14 reti nelle ultime 4 partite tra tutte le competizioni, esattamente quante ne aveva realizzate nelle 14 gare precedenti (14). Rock&Roll. #FIFACWC #FIFAClubWorldCup - X Vai su X

Debrief | Al-Ain - Juventus | I numeri post partita La Juventus ha giocato la sua prima partita in un Mondiale per Club, considerando anche il precedente formato; l’ultima gara dei bianconeri in Coppa Intercontinentale, invece, risale a 10432 giorni fa, più di 28 a Vai su Facebook

UCL | Juventus-Benfica, i precedenti; Juventus - Man City: storia della partita; Aston Villa-Juventus, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari.

Juventus.com - Debrief, Juve-Wydad: solo il Bayern ha segnato più gol dei bianconeri al Mondiale per Club - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara relative al match giocato ieri contro i marocchini del Wydad nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale ... Come scrive tuttojuve.com

Juventus, i precedenti del match con il Benfica - Si tratta dello stesso numero di vittorie ottenute nelle precedenti 21 gare esterne in cui non era riuscito a mantenere ... Si legge su msn.com