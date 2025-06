Juventus Mbangula piace in Premier League | Comolli fissa il prezzo

La sessione di calciomercato si avvicina e la Juventus si prepara a fare scelte strategiche per rafforzare la rosa di Igor Tudor. Tra uscite importanti come Vlahovic e Douglas Luiz, cresce l'incertezza su Nico Gonzalez. Ma la questione più calda riguarda Samuel Mbangula, il giovane talento che potrebbe lasciare Torino. Comolli ha già fissato il prezzo: tutto è pronto per un mercato all'insegna di opportunità e sfide.

La sessione di calciomercato si avvicina e la Juventus dovrà muoversi concretamente per capire quali saranno le entrate e le uscite necessarie per poter rendere equilibrata la rosa a disposizione di Igor Tudor. Sembrano essere diverse le uscite in programma: oltre a quelle di Dusan Vlahovic e di Douglas Luiz, con il punto interrogativo su Nico Gonzalez, ci sarebbe anche quella di Samuel Mbangula che potrebbe non trovare più posto nella squadra bianconera. Il calciatore ha esordito in prima squadra con Thiago Motta e il gol e l'assist contro il Como lo hanno subito portato in alto nelle gerarchie dell'ex tecnico.

Mbangula verso l'addio? Non c'è più spazio per lui alla Juve Con il gioco di Tudor, l'attaccante non riuscirà ad essere utilizzato al meglio, per questo la società apre al mercato. Piace a club come Bournemouth, Nottingham Forest, Bayer Leverkusen e Lipsia Vai su X

DOPPIA CESSIONE JUVE? Il #NottinghamForest piomba su Timothy #Weah e Samuel #Mbangula. I due club hanno già avviato i contatti e la trattativa è entrata nel vivo, per un possibile affare complessivo tra i 22 e i 23 milioni di euro L'esterno america Vai su Facebook

