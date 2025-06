Juventus Matri Yildiz è un giocatore maturo

Kenan Yildiz sta emergendo come il vero gioiello della Juventus, dimostrando maturità e talento inaspettati. Con la maglia numero 10, si sta affermando come protagonista nel Mondiale per Club 2025, mentre Alessandro Matri, ex bianconero, ne esalta le qualità ai microfoni di Mediaset. Perché il futuro della Juve sembra più luminoso che mai: Yildiz è pronto a lasciare il segno.

Yildiz, il gioiello della Juventus: Matri esalta il progetto bianconero Kenan Yildiz sta illuminando il Mondiale per Club 2025, e Alessandro Matri, ex attaccante bianconero, ne tesse le lodi dagli studi di Mediaset. “La Juventus ha costruito un progetto su di lui, dandogli la maglia numero 10”, ha dichiarato Matri, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Matri “Yildiz è un giocatore maturo”

Tudor: "La Juventus è speciale e vincente. Yildiz? Un mix raro fra 9 e 10, un giocatore così va tenuto stretto" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai canali FIFA in vista del Mondiale per Club: “Sarà una cosa nuova, bella, un’esperienza che ci arricchirà”.

