Juventus macchina da gol | la squadra di Tudor è il secondo miglior attacco del Mondiale per Club Il dato post Juve Wydad

La Juventus di Tudor si conferma una vera e propria macchina da gol nel Mondiale per club, con un attacco tra i più prolifici in questa fase. Solo il Bayern Monaco può vantare di aver segnato più reti, portando la squadra bianconera a un secondo posto davvero di rilievo nel panorama internazionale. Con 14 reti nelle ultime quattro sfide, la Vecchia Signora dimostra che il suo potenziale offensivo è senza dubbio tra i più forti e promettenti di questa competizione.

Juventus macchina da gol: fa meglio solo una squadra in questo inizio di Mondiale per Club. Il dato dopo le due goleade. Solo il Bayern Monaco, con 12 gol, ha segnato più reti della Juventus (9) in questa edizione del Mondiale per club FIFA dopo le prime due partite della fase a gironi. Inoltre, la Juve di Tudor ha segnato 14 reti nelle ultime quattro partite tra tutte le competizioni, esattamente quante ne aveva realizzate nelle 14 gare precedenti (14) nel finale di stagione.

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Sorridono anche le casse della #Juventus, dopo l'approdo agli ottavi di finale al Mondiale per Club della squadra di Igor #Tudor. I bianconeri si assicurano almeno 7 milioni con questo traguardo raggiunto Salvatore Fornelli Vai su Facebook

