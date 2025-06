Juventus | l’Arabia e Hernandez spiraglio per Cambiaso?

Il mercato dei trasferimenti infiamma il calcio internazionale: Theo Hernandez, protagonista del Milan e della Nazionale francese, potrebbe presto cambiare maglia, con l’Arabia Saudita pronta ad accoglierlo. Ma questa mossa potrebbe avere ripercussioni anche in Italia, aprendo uno spiraglio per il giovane cambiasso. Riuscirà la Juventus a sfruttare questa opportunità e rafforzarsi ulteriormente? Scopriamolo insieme!

Hernandez, addio al Milan più vicino Theo Hernandez, terzino del Milan, sembra sempre più orientato a lasciare la Serie A, con l’Al Hilal dell’Arabia che ha ottenuto un’apertura significativa dal francese per un trasferimento in Saudi Pro League. Dopo aver rifiutato varie offerte nelle scorse settimane, il classe 1997, secondo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: l’Arabia e Hernandez, spiraglio per Cambiaso?

In questa notizia si parla di: hernandez - arabia - juventus - spiraglio

Elkann in Arabia anche per la Juventus: alla ricerca di fondi sauditi (ossia il fondo Pif) – Il Fatto - John Elkann si reca in Arabia Saudita per esplorare opportunità di finanziamento per la Juventus, con particolare attenzione al fondo PIF.

Milan, per l'erede di Theo Hernandez servono 50 milioni; Theo Hernandez Vlahovic Mediaset arriva l’ammissione | L’idea di uno scambio è concreta Tutta la verità di fronte a questa clamorosa ipotesi!.

Juventus, per la Champions resta uno spiraglio - I punti di penalizzazione inflitti nel cosiddetto ‘caso plusvalenze' dalla Corte Federale d’Appello sono stati dieci. Si legge su ilsole24ore.com

Theo Hernandez Juve, l’Al Hilal torna alla carica! Il piano di Inzaghi per portarlo in Arabia: cosa sta succedendo. Bianconeri in corsa? - Theo Hernandez Juve, l’Al Hilal torna alla carica per il terzino dei bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti L’Al- Lo riporta juventusnews24.com