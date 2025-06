Juventus la musica non è cambiata | ecco la strategia per Conceicao | CMIT

Mentre la Juventus si concentra sulla conquista del Mondiale per Club, il club non perde di vista il calciomercato estivo. Con la vittoria contro il Wydad e un Kenan Yildiz in grande spolvero, le strategie di Conceicao prendono forma: niente rivoluzioni, ma aggiustamenti mirati per mantenere la musica bianconera sempre vincente. La vera domanda è: quali mosse ci riserverà la società nei prossimi mesi? Restate sintonizzati, l’estate promette grandi sorprese.

Mentre è impegnata al Mondiale per Club, la società bianconera continua a muoversi in vista della sessione estiva del calciomercato È tempo di calcio giocato per la Juventus, con la seconda vittoria nella manifestazione internazionale per squadre conquistata contro il Wydad, formazione marocchina che aveva già fatto un'ottima figura contro il Manchester City di Pep Guardiola, grazie ad un Kenan Yildiz in stato di grazia. Conceicao in azione contro il Wydad (LaPresse) – Calciomercato.it La qualificazione agli ottavi di finale è stata conquistata con una giornata d'anticipo, prima del match clou del girone contro i 'Citizen', in programma giovedì 26 giugno alle ore 21 italiane.

