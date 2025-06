Juventus il sostituto di Vlahovic | arriva l’olandese

La Juventus lavora senza sosta per rafforzare il suo attacco e mantenere alta la competitività. Con l’eventuale addio di Vlahovic, si fa spazio l’ipotesi di un talento olandese proveniente dalla Francia, una mossa audace che potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato. La dirigenza bianconera punta a creare una squadra all’altezza delle ambizioni di Tudor, pronto a conquistare nuovi successi. Una scelta che promette di essere decisiva per il futuro della Vecchia Signora.

