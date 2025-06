Juventus il mercato si infiamma | Albanese svela i piani per il futuro

L'estate alla Juventus promette scintille: Giovanni Albanese, esperto di mercato, svela un futuro all'insegna dei grandi colpi e delle rivoluzioni. Con cinque o sei innesti in vista e un luglio decisivo, i tifosi sognano una stagione ricca di sorprese. Ma quali saranno le mosse che definiranno il prossimo campionato? Scopriamolo insieme, perché il mercato juventino si infiamma e il meglio deve ancora arrivare.

Giovanni Albanese, esperto di mercato, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi juventini annunciando cinque o sei nuovi innesti per la prossima stagione. La Juventus, reduce dal successo al Mondiale per Club, prepara una rivoluzione estiva. Luglio sarĂ il mese chiave, ma le operazioni dipendono dalle cessioni di Mbangula e Weah, nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il mercato si infiamma: Albanese svela i piani per il futuro

