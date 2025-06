Juventus Empoli Under 16 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca della finale scudetto

La finale scudetto Under 16 tra Juventus ed Empoli si avvicina alla conclusione, con i giovani talenti pronti a scrivere una pagina di storia. Dopo un percorso ricco di emozioni e sfide significative, i bianconeri cercano il trionfo in un duello che promette spettacolo. Segui con noi LIVE questa partita cruciale, tra sintesi, moviola e aggiornamenti costanti, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nel risultato finale e nella conquista del titolo.

Juventus Empoli Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino e risultato del match dei bianconeri in finale scudetto. La Juventus Under 16 dopo un grandissimo percorso, affronta l’ Empoli nella finale scudetto. I bianconeri si giocano tutto in una partita secca per conquistare il titolo di campioni d’Italia. segue LIVE la sfida decisiva. Juventus Empoli Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20:00 Migliore in campo Juve: a fine partita. Juve Empoli Under 16 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: In attesa delle formazioni ufficiali Empoli Under 16: In attesa delle formazioni ufficiali Ammoniti: Arbitro: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com