Juventus Empoli Under 16 3-1 LIVE | Corigliano disegna una punizione fantastica!

Un'emozionante battaglia tra Juventus e Empoli Under 16 si è conclusa con un risultato di 3-1, regalando momenti di pura adrenalina e talento giovanile. La finale scudetto, segnata da una punizione spettacolare di Corigliano e da un grande percorso dei ragazzi bianconeri, ha dimostrato come il calcio giovanile possa regalare emozioni indelebili. Seguite con noi la sintesi, la moviola e tutti i retroscena di questa sfida decisiva. La partita ha scritto una pagina indimenticabile del calcio italiano giovanile.

di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino e risultato del match dei bianconeri in finale scudetto. La Juventus Under 16 dopo un grandissimo percorso, affronta l' Empoli nella finale scudetto. I bianconeri si giocano tutto in una partita secca per conquistare il titolo di campioni d'Italia. segue LIVE la sfida decisiva. Juventus Empoli Under 16 3-1: sintesi e moviola. 1? Calcio d'inizio, l'Empoli alla battuta 2? Colto in fuorigioco Landi – Primo spunto dell'attaccante toscano, ravvisata però una sua posizione irregolare 4? Inizio a tinte azzurre – Meglio in questi primissimi minuti la squadra di Polverini 6? Giaretta attento – Orlandi in agguato, bravo il portiere della Juve ad uscire e far suo il pallone 9? Giaretta ancora preciso – Orlandi scatta ma Giaretta lo anticipa uscendo coi piedi, ravvisato successivamente un fuorigioco 12? Rischio di Rocchetti – Tentativo di appoggio a Giaretta, servizio complicato ma il portiere bianconero se la cava benissimo anche di testa con estrema tranquillità 14? CLAMOROSO ERRORE DI PERILLO- Orlandi trova smarcato Perillo che batte di prima ma manda alto, occasione incredibile per gli azzurri 16? GOL DELLA JUVE- Punizione fantastica di Corigliano, Rocchetti svetta di testa e manda nel sacco 20? Miracolo Giaretta- Orlandi in palleggio e rovesciata in area, Giaretta vola e salva i suoi! 24? GOL DELL'EMPOLI- Un rimpallo favorisce Perillo, sfortunati Rigo e Rocchetti, l'attaccante batte Giaretta incolpevole nell'occasione 27? Risposta Juve – Paonessa protegge la sfera, guadagna un ottimo angolo 28? Tiro di Giambavicchio – Conclusione da fuori di Giambavicchio, mira alta e occasione che sfuma 30? Del Fabro dolorante – Costretto al cambio il terzino dopo una ricaduta aerea, Carfora prende il suo posto 33? Un po' di confusione nel reparto difensivo di Grauso, l'Empoli trova con troppa facilità soluzioni offensive 35? Esce Marchisio – Botta per l'8 bianconero, costretto all'entrata lo staff medico.

Juventus Empoli Under 16 LIVE: le formazioni ufficiali. Tridente bianconero affidato a Paonessa, Corigliano e Santa Maria - La finale scudetto Under 16 tra Juventus ed Empoli si avvicina ad un momento decisivo, con le formazioni ufficiali pronte a scaldare il campo.

