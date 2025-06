Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE | Rocchetti sblocca il match grande pennellata di Corigliano su punizione!

La finale scudetto Under 16 tra Juventus e Empoli si preannuncia emozionante, con i bianconeri determinati a conquistare il titolo dopo un percorso straordinario. La sfida decisiva si infiamma: rocchetti sblocca il match con una grande pennellata di Corigliano su punizione, regalando entusiasmo ai giovani juventini. Rimanete con noi per vivere in tempo reale ogni momento di questa partita che potrebbe entrare nella storia del settore giovanile juventino.

Juventus Empoli Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino e risultato del match dei bianconeri in finale scudetto. La Juventus Under 16 dopo un grandissimo percorso, affronta l’ Empoli nella finale scudetto. I bianconeri si giocano tutto in una partita secca per conquistare il titolo di campioni d’Italia. segue LIVE la sfida decisiva. Juventus Empoli Under 16 1-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio, l’Empoli alla battuta 2? Colto in fuorigioco Landi – Primo spunto dell’attaccante toscano, ravvisata però una sua posizione irregolare 4? Inizio a tinte azzurre – Meglio in questi primissimi minuti la squadra di Polverini 6? Giaretta attento – Orlandi in agguato, bravo il portiere della Juve ad uscire e far suo il pallone 9? Giaretta ancora preciso – Orlandi scatta ma Giaretta lo anticipa uscendo coi piedi, ravvisato successivamente un fuorigioco 12? Rischio di Rocchetti – Tentativo di appoggio a Giaretta, servizio complicato ma il portiere bianconero se la cava benissimo anche di testa con estrema tranquillitĂ 14? CLAMOROSO ERRORE DI PERILLO- Orlandi trova smarcato Perillo che batte di prima ma manda alto, occasione incredibile per gli azzurri 16? GOL DELLA JUVE- Punizione fantastica di Corigliano, Rocchetti svetta di testa e manda nel sacco Migliore in campo Juve: a fine partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE: Rocchetti sblocca il match, grande pennellata di Corigliano su punizione!

