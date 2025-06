Juventus Empoli Under 16 0-0 LIVE | buon inizio dei toscani!

La finale scudetto Under 16 tra Juventus ed Empoli si apre con un fair play e tanta determinazione, entrambe le squadre pronte a scrivere una nuova pagina di storia. Dopo un percorso emozionante, i giovani talenti si affrontano in questa sfida decisiva, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Rimanete con noi: JuventusEmpoli Under 16 LIVE, per vivere ogni momento di questa battaglia che promette scintille e passione.

Juventus Empoli Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino e risultato del match dei bianconeri in finale scudetto. La Juventus Under 16 dopo un grandissimo percorso, affronta l' Empoli nella finale scudetto. I bianconeri si giocano tutto in una partita secca per conquistare il titolo di campioni d'Italia. segue LIVE la sfida decisiva. Juventus Empoli Under 16 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d'inizio, l'Empoli alla battuta 2? Colto in fuorigioco Landi – Primo spunto dell'attaccante toscano, ravvisata però una sua posizione irregolare 4? Inizio a tinte azzurre – Meglio in questi primissimi minuti la squadra di Polverini 6? Giaretta attento – Orlandi in agguato, bravo il portiere della Juve ad uscire e far suo il pallone Migliore in campo Juve: a fine partita.

