Juventus doppio addio a sorpresa | pronta una maxi offerta

La Juventus si prepara a vivere un doppio addio a sorpresa, con una maxi offerta pronta a cambiare le carte in tavola. Samu Mbangula e Timothy Weah, protagonisti degli ultimi mesi, potrebbero presto lasciare la società bianconera, lasciando un vuoto difficile da colmare. La trattativa è avviata e i tifosi restano in attesa di sviluppi, consapevoli che questa decisione potrebbe influenzare il destino della squadra nella stagione.

E' pronta una maxi offerta per due giocatori che possono lasciare la Juventus a brevissimo: la trattativa è in corso per entrambi La Juventus potrebbe cedere due giocatori che si sono messi in bella mostra negli ultimi mesi. Mentre i bianconeri si trovano negli Stati Uniti d'America per il Mondiale per Club, infatti, possono dire addio Samu Mbangula e Timothy Weah. Privarsene potrebbe non essere la soluzione migliore, soprattutto per quanto riguarda il primo. Basta pensare che un giovane come Huijsen, svenduto dal club bianconero, oggi è al Real Madrid. Il Nottingham Forest vuole Mbangula e Weah: la situazione.