Juventus Comolli torna in Italia | si avvicina l’accordo con l’entourage di David

La Juventus non si ferma: mentre il Mondiale per club prosegue, i bianconeri sono già concentrati sul calciomercato. Con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e garantire maggiore solidità, le ultime notizie parlano di un possibile ritorno di Comolli in Italia e di un accordo imminente con l'entourage di David. La squadra si prepara a sorprendere ancora, puntando a nuovi colpi per rafforzare la rosa e conquistare obiettivi ambiziosi.

La Juventus non si ferma. La Vecchia Signora non è solo impegnata nel Mondiale per club ma continua ad essere molto attiva anche in ottica calciomercato. Una delle esigenze principali dei bianconeri è di riuscire a mettere a segno un colpo, un nuovo ingresso in attacco che possa regalare maggiore solidità e concretezza al reparto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Comolli di ritorno in italia avrebbe fissato nelle prossime ore un contatto con gli agenti di Jonathan David, un centravanti finito nel mirino dei bianconeri già da qualche mese. Un’opportunità assai interessante poiché il giocatore è un parametro zero che rappresenta uno dei profili ideali da inserire nella rosa guidata da Tudor. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Comolli torna in Italia: si avvicina l’accordo con l’entourage di David

Juventus, Comolli torna in Italia: appuntamento per David - La Juventus si riaccende con la suggestiva possibilità di riportare Comolli in Italia, mentre l'appuntamento con David si fa sempre più vicino.

