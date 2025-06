Juventus Comolli torna in Italia | appuntamento per David

La Juventus si riaccende con la suggestiva possibilità di riportare Comolli in Italia, mentre l’appuntamento con David si fa sempre più vicino. In un mercato dove Osimhen e Gyokeres hanno prezzi elevati, i dirigenti bianconeri cercano soluzioni alternative per rinforzare l’attacco. Tra strategie e rumors, il futuro juventino si fa intrigante: quale sarà la mossa vincente?

La Juventus è ancora alla ricerca di un nuovo centravanti sul mercato. Osimhen e Gyokeres costano parecchio (7075 milioni di euro), così i dirigenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: juventus - comolli - torna - italia

Comolli la prossima settimana sarà in Italia per cominciare la sua avventura alla Juventus - Damien Comolli è pronto a intraprendere una nuova avventura alla Juventus, dopo essersi dimesso dalla presidenza del Tolosa.

Speciale #juventus mondiale al fresco senza Comolli che rimane in Italia per il mercato bianconero! Vai su Facebook

La Champions, Comolli-Chiellini, la conferma di Tudor, ora l'avvio super negli USA: la #Juventus si regala continuità e nuove certezze ? Vai su X

Juventus, Comolli torna in Italia: appuntamento per David; Juve, Comolli si presenta: Vincere sarà la mia ossessione. Tudor nostro allenatore anche dopo il Mondiale. Kolo resta, Vlahovic vediamo; Moggi avverte Comolli: La Juve non è il Tolosa. Conte smaniava per tornare, me l'ha detto.

Juventus, Comolli torna in Italia: appuntamento per David - Osimhen e Gyokeres costano parecchio (70/75 milioni di euro), così i dirigenti bianconeri. Si legge su msn.com

L'ex Inter: "Comolli, la Juve torna grande a un patto. Ho chiamato Thuram" - I bianconeri all'ambasciata italiana di Washington per incontrare tifosi, vecchi amici e celebrità del mondo dello sport. Lo riporta tuttosport.com