Juventus Cambiaso | Vicino al Manchester City? Ecco la verità | VIDEO

L'attenzione di mercato si infittisce intorno a Andrea Cambiaso, giovane talento della Juventus, che ha fatto parlare di sé anche per un possibile trasferimento al Manchester City, poi sfumato all'ultimo momento. In un video esclusivo di 'GazzettaTV', il terzino classe 2000 svela i retroscena e le sue emozioni in merito a questa suggestiva opportunità. Scopriamo insieme cosa ha detto e quali sono i suoi progetti futuri.

Andrea Cambiaso, terzino della Juventus, ha parlato del suo possibile approdo - poi saltato - al Manchester City nel calciomercato invernale. Andrea Cambiaso, terzino della Juventus, ha parlato del suo possibile approdo - poi saltato - al Manchester City nell'ultimo calciomercato invernale. Ecco, nel video di 'GazzettaTV', le dichiarazioni del classe 2000 che piace tanto anche al Milan per questa sessione estiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Juventus, Cambiaso: “Vicino al Manchester City? Ecco la verità” | VIDEO

In questa notizia si parla di: juventus - cambiaso - manchestercity - ecco

Cambiaso al Milan, ecco la prima offerta e la risposta della Juventus - Il Milan di Allegri non si ferma e punta forte su Andrea Cambiaso: la prima offerta è già stata lanciata, ma la Juventus non molla.

#Tudor conferma in blocco la formazione che ha battuto l'#AlAin. Ecco i primi 11 per la sfida col #Wydad: Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani #FIFAClubWorldCup2025 Vai su Facebook

? #Calciomercato | #Cambiaso svela il retroscena: “Il Manchester City? Bello parlarne, ma sono felice alla Juve” - X Vai su X

Juventus, Cambiaso: “Vicino al Manchester City? Ecco la verità” | VIDEO; Calciomercato Juve, Cambiaso: Io vicino al Manchester City? Ecco la verità; Cambiaso rivela: «Non sono stato vicino al Manchester City».

Cambiaso ammette: "Ho parlato col Manchester City durante il calciomercato di gennaio, ma non sono stato mai vicino. Sto bene alla Juventus" - A qualche ora dalla seconda giornata del Mondiale per club, Andrea Cambiaso ammette che nel gennaio scorso c’è stata una trattativa per il suo ... Secondo eurosport.it

JUVENTUS - Cambiaso: "A gennaio ho parlato col Manchester City, ma qui sono contento" - Alla Gazzetta dello Sport, l'esterno della Juventus, Andrea Cambiaso, ha parlato brevemente dell'arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera dopo Thiago Motta e di come sia cambiata la sua posizion ... Da msn.com