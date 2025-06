Juventus Cambiaso smentisce le voci

In un mondo calcistico sempre in fermento, le voci di mercato spesso fanno il giro del web. Questa volta, a spegnere ogni possibile fraintendimento, ci pensa Andrea Cambiaso, terzino della Juventus, che con fermezza ha smentito le indiscrezioni sul suo possibile trasferimento al Manchester City. La sua dichiarazione ribadisce l’amore per i colori bianconeri e la volontà di continuare a scrivere il proprio cammino con la squadra. La verità resta, quindi, tra le righe del campo e del cuore.

Andrea Cambiaso, terzino della Juventus, ha smentito con decisione le voci che lo vedevano vicino al Manchester City. In un'intervista recente, il giocatore ha rivelato che, nonostante l'interesse dei Citizens, il suo cuore resta bianconero. "Bello parlarne, ma sono felice alla Juve", ha dichiarato, spegnendo i rumors.

