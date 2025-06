Juventus Cambiaso chiude le porte al Milan? Sono contento di giocare qui

Andrea Cambiaso, giovane talento della Juventus, ha rotto gli indugi e chiuso le porte al Milan, esprimendo tutta la sua soddisfazione di giocare con i bianconeri. In un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, il difensore ha svelato i suoi sentimenti e i piani futuri, dimostrando come la passione per la maglia juventina possa superare qualsiasi tentazione di mercato. La sua determinazione è un segnale forte per i tifosi e per i rivali.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Cambiaso, giocatore della Juventus, ha parlato dei rumors di mercato attorno a lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Juventus, Cambiaso chiude le porte al Milan? “Sono contento di giocare qui”

