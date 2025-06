Juve Yildiz show contro il Wydad Casablanca | incassati gli ottavi

Un'epica notte di calcio si accende sotto le luci del Mondiale per Club: la Juventus domina il Wydad Casablanca con un netto 4-1, assicurandosi il passaggio agli ottavi. Sul palcoscenico, Kenan Yildiz brilla come vero mattatore, siglando una doppietta e lasciando il segno nel cuore dei tifosi. È stata una partita di pura energia e talento, che promette ancora emozioni fino alla finalissima.

La Juve archivia con un netto 4-1 la sfida contro il Wydad Casablanca e mette in cassaforte la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club. Protagonista assoluto della serata è Kenan Yildiz, autore

