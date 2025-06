Juve Wydad la moviola dei giornali | Giusto il rigore su Vlahovic Guillherme gli frana addosso Manca un cartellino giallo

Nella sfida di Philadelphia, Juventus-Wydad, le analisi delle moviole dei giornali mettono in luce un rigore giusto su Vlahovic e Guillherme che gli frana addosso. Tuttavia, alcuni episodi sono rimasti controversi, come la mancata ammonizione. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, approfondisce tutti i dettagli di un match che ha premiato i bianconeri con l’accesso al prossimo turno del Mondiale per Club, ma non senza polemiche e punti da chiarire.

Juve Wydad: l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola del match andato in scena ieri a Philadelphia. Ieri a Philadelphia la Juventus ha battuto senza troppe difficoltà il Wydad Casablanca e conquistato così l'accesso al prossimo turno del Mondiale per Club. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sugli episodi da moviola. Corretto il giallo a Meijers per imprudenza su Conceicao. Sul portoghese della Juve è giusto non fischiare in due occasioni: si allaccia con Meijers e non subisce il colpo in area dallo stesso. Manca un giallo a Guillherme su Yildiz, giusto il rigore su Vlahovic.

