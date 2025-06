Juve Wydad i giornali non hanno dubbi | C’è un unico insufficiente tra le fila bianconere rischia troppo ed è impreciso

Nell’odierna analisi di Tuttosport, emerge chiaramente che tra i bianconeri c’è un solo insufficiente: Weston McKennie. La Juventus ha conquistato una vittoria convincente contro il Wydad Casablanca, ma c’è chi rischia troppo e mostra imprecisione. Scopriamo insieme cosa è successo e come si sono comportati i protagonisti di questa sfida cruciale, in attesa degli ottavi di finale.

Juve Wydad, l'edizione odierna di Tuttosport non hanno dubbi: «C'è un unico insufficiente tra le fila bianconere, rischia troppo ed è impreciso». La Juventus ha battuto 4-1 il Wydad Casablanca nella seconda partita del suo Mondiale per Club conquistando così l'accesso agli ottavi di finale. Di seguito la pagella di Weston McKennie, l'unico insufficiente secondo Tuttosport. MCKENNIE 5,5 – Pronti e via, con l'americano che rischia la frittata con un disimpegno errato, che spedisce in porta Lorch. Per sua fortuna il sudafricano spreca a tu per tu con Di Gregorio. Nuovamente impreciso poco dopo con un velo folle a metà campo che innesca la ripartenza del Wydad.

