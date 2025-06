Juve Wydad 4-1 | Yildiz show Tudor porta fiducia | questa squadra fa sul serio al Mondiale per Club! | La Juve a freddo – VIDEO

La Juventus si conferma grande protagonista al Mondiale per Club, con una prestazione convincente contro il Wydad Casablanca e un risultato di 4-1 che apre le porte agli ottavi di finale. Yildiz incanta, Tudor trasmette fiducia e la squadra dimostra di essere davvero sul serio. La seconda vittoria consecutiva rafforza il morale e proietta i bianconeri verso traguardi importanti. Scopriamo insieme come questa squadra sta scrivendo il suo cammino nel torneo!

Juve Wydad 4-1: Yildiz show, Tudor porta fiducia: questa squadra fa sul serio al Mondiale per Club! Buona anche la seconda per la Juventus di Tudor, che dopo aver passeggiato all'esordio con l' Al Ain si ripete senza troppi patemi anche con il Wydad Casablanca. Il 4-1 sui marocchini vale l'accesso agli ottavi di finale. Nel corso dell'ultima puntata de " La Juve a freddo " Paolo Rossi ha analizzato il percorso dei bianconeri in questo Mondiale per Club, il tutto in vista della prossima sfida contro il Manchester City.