Juve una qualità da 10 Yildiz da urlo e Wydad ko Che poker per gli ottavi

La Juventus brilla come una stella da dieci e lode, conquistando un pass per gli ottavi del Mondiale per Club con una performance da urlo di Yildiz, che firma un poker spettacolare nel match contro il Wydad. Con questa vittoria, i bianconeri non solo sognano in grande, ma mettono in tasca un bonus da circa trenta milioni, consolidando la loro posizione e alimentando la passione dei tifosi. La '10' juventina, simbolo di talento e determinazione, continua a sorprendere...

Se anche gli esami decisivi sono altri, aver già messo in tasca il pass per gli ottavi del Mondiale per Club, con annesso bonus totale da circa trenta milioni per questo viaggio in America, dà alla Juve tutto il diritto di esultare. La ‘10’ bianconera è indossata da un talento raro. Kenan Yildiz, in una Philadelphia che è città dell’amore fraterno e che rinsalda lo spirito di squadra della Signora, illumina una domenica che qualche pericolo pure lo presentava. Il turco segna più di una doppietta. Pure l’autogol che sblocca la gara con il Wydad è merito suo. Siamo a tre gol in due partite, e lo score dei bianconeri parla di nove reti fatte e di una subita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, una qualità da 10. Yildiz da urlo e Wydad ko. Che poker per gli ottavi

