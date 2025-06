Juve un pari col City per la vetta Yildiz incanta Tudor chiaro | Ha mezzi importanti

La Juventus si avvicina con determinazione alla vetta del girone, in un cammino che combina talento e strategia. Con una prestazione brillante contro il Wydad e un punteggio impressionante di nove gol, i bianconeri sono in corsa per evitare il temuto Real Madrid e affrontare un percorso più agevole agli ottavi del mondiale per club. La sfida è aperta: il futuro della Juve è ancora tutto da scrivere.

Philadelphia, 23 giugno 2025 – La Juve è agli ottavi del mondiale per club dopo il netto successo sul Wydad, esattamente come il Manchester City che ne ha rifilati sei all’ Al Ain, ma c’è ancora uno sforzo da fare per arrivare prima nel girone e trovare, forse, un accoppiamento più facile al prossimo turno. In questo momento, grazie ai nove gol segnati, la Juve è in testa al raggruppamento e può arrivare prima, magari evitando il Real Madrid agli ottavi. A incantare è Kenan Yildiz, ormai sempre più numero dieci della squadra di Tudor. Un pareggio per il primo posto. Otto gol segnati e zero subiti dal Manchester City (6-0 all’Al Ain e 2-0 al Wydad), nove segnati e uno subiti dalla Juve (5-0 e 4-1). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, un pari col City per la vetta. Yildiz incanta, Tudor chiaro: “Ha mezzi importanti”

