Juve sfida al City per il primo posto del girone | pari differenza reti ecco cosa serve ai bianconeri per finire davanti

La Juventus si appresta a sfidare il Manchester City nell’ultima giornata del Mondiale per Club, con un obiettivo chiaro: conquistare il primato nel girone. Con pari differenza reti, tutto si deciderà al dettaglio. Ma cosa serve ai bianconeri per superare i Citizens e assicurarsi la vetta? Scopriamo insieme le mosse strategiche che potrebbero scrivere una pagina storica per la Juve.

La Juve prepara l’ultima sfida dei gironi del Mondiale per Club contro il Manchester City: ecco il risultato che serve ai bianconeri per il primo posto La Juve si prepara a sfidare il Manchester City nell’ultima giornata del Gruppo G del Mondiale per Club, con in palio il primo posto nel girone. Entrambe le squadre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve, sfida al City per il primo posto del girone: pari differenza reti, ecco cosa serve ai bianconeri per finire davanti

In questa notizia si parla di: juve - primo - sfida - posto

Allenamento Juve, lavoro atletico e focus sulla tattica: il report dalla Continassa nel primo giorno di preparazione per la sfida contro l’Udinese - La Juventus si prepara intensamente per la sfida contro l'Udinese, con un allenamento focalizzato sul lavoro atletico e su aspetti tattici.

Mondiale per Club: Juventus a punteggio pieno, battuto il Wydad. Ora la sfida al City per il primo posto. Juventus-Wydad Casablanca 4-1. Yldiz decisivo con una doppietta. Vai su Facebook

Mondiale per Club: Juventus a punteggio pieno, battuto il Wydad. Ora la sfida al City per il primo posto; Guardiola: “La sfida con la Juve può decidere il primo posto. E’ la squadra più importante d’Italia”; Juve in Champions, ma che fatica: un rigore di Locatelli piega il Venezia che retrocede in B.

Il City vince 6-0 contro l’Al Ain, ma alla Juve basterà il pareggio per il primo posto - I Citizens volano agli ottavi del Mondiale per Club Il Manchester City di Pep Guardiola travolge l'Al Ain con un netto 6- Lo riporta informazione.it

Mondiale per Club: Juventus a punteggio pieno, battuto il Wydad. Ora la sfida al City per il primo posto - La Juventus non si ferma e centra la seconda vittoria consecutiva nel Mondiale per Club, battendo 3- Come scrive informazione.it