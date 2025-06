Juve | scambio con il Parma Inter anticipata

Juventus e Parma potrebbero unire le forze attraverso uno scambio strategico, mentre l’Inter rischia di essere superata. Nel frattempo, la priorità della Juventus resta il Mondiale per Club, ma il mercato non si ferma: Comolli lavora intensamente per rafforzare la rosa con giocatori di peso. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri e portare sorprese inattese nel panorama calcistico italiano.

I bianconeri potrebbero ragionare con i Ducali di andare a definire uno scambio importante. I nerazzurri potrebbero essere beffati Il Mondiale per Club in questo momento è la priorità per quanto riguarda la Juventus. I segnali che arrivano dagli Stati Uniti sono sicuramente positivi, ma Comolli sta comunque lavorando al calciomercato. L’obiettivo del direttore generale è quello di andare a prendere dei calciatori importanti per rinforzare la rosa. Ma non è da escludere che si possa chiudere una operazione con il Parma anche per fare un dispetto all’ Inter. (Lapresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve: scambio con il Parma, Inter anticipata

In questa notizia si parla di: parma - scambio - juve - inter

Serie A, Napoli e Inter ferme sul pari, vincono Juve e Roma, si salvano Parma Verona e Cagliari - Stasera, alle 20.45, si accendono le ultime battute della Serie A 24/25 con 9 sfide in contemporanea.

? Calciomercato Inter, pressing per Bonny: che scambio col Parma! ? https://tinyurl.com/2xoehxbd ? di Daniele Nordio Vai su Facebook

Juve: scambio con il Parma, Inter anticipata; Leoni Juve, irrompe la rivale: scambio per il difensore; Campionato Serie A: calendario 2025/26, le partite.

Juve: scambio con il Parma, Inter anticipata - La Juventus potrebbe chiudere uno scambio con il Parma e anticipare l'Inter attraverso uno scambio di calciomercato ... Riporta calciomercato.it

Juve: sgarbo all’Inter, si chiude grazie a Perin - La Juventus potrebbe fare uno sgarbo all'Inter andando a chiudere una operazione molto importante grazie a Perin ... Si legge su spazioj.it