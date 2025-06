Juve la nuova idea per l' attacco arriva da Londra

Le ultime notizie di calciomercato infiammano l'Italia: la Juventus pensa a un colpo a Londra, valutando con attenzione Nicolas Jackson del Chelsea. La Roma intensifica i contatti in Inghilterra con O'Riley, mentre il Napoli mette sul piatto 70 milioni per Nunez, puntando forte sul suo colpo d’attacco. Quali saranno le prossime mosse delle big italiane? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi più caldi!

Si valuta attentamente Nicolas Jackson, del Chelsea. Anche la Roma pesca in Inghilterra: pressing per O'Riley. Il Napoli spinge per Nunez e prepara 70 milioni. Le ultime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Juve, la nuova idea per l'attacco arriva da Londra

In questa notizia si parla di: juve - idea - attacco - arriva

Conceicao Juve, arriva la rivelazione del giornalista: «In questo momento c’è questa idea, ecco quale sarà il futuro del portoghese» - Conceição alla Juventus sta catturando l’attenzione, con il giornalista che svela una possibile rivelazione sul suo futuro.

#Jackson-#Juventus, Cilli rivela «I bianconeri hanno chiesto informazioni. Ecco l’idea della dirigenza per rinforzare l’attacco» Vai su X

Milan, idea Kean per l'attacco Il Milan nelle ultime ore avrebbe sondato il terreno per l'attaccante ex Juventus. Sarebbe stato lo stesso Max Allegri a indicare Kean come potenziale rinforzo per il reparto avanzato, avendolo già allenato quando sedeva sulla p Vai su Facebook

Juve, la nuova idea per l'attacco arriva da Londra; Calciomercato Juve, i bianconeri pensano a lui per l'attacco; Calciomercato Juve, idea rinnovo Kolo Muani: tutte le alternative per l'attacco.

Juve, la nuova idea per l'attacco arriva da Londra - Anche la Roma pesca in Inghilterra: pressing per O'Riley. Segnala msn.com

Calciomercato, arriva il goleador olandese: Juve anticipata - Juventus a mani vuote: arriva subito in Serie A, ha convinto l'allenatore ... Si legge su calciomercato.it