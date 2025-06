Juve intorno a questo Yildiz devi costruire il futuro E alzare l' asticella degli obiettivi

La Juventus si trova di fronte a un crocevia cruciale, con Kenan come protagonista e simbolo di rinascita e ambizione. Intorno a questo talento, bisogna costruire il futuro, alzando l’asticella degli obiettivi e abbracciando freschezza, dribbling, potenza e invenzione. Il Mondiale sta consacrando Kenan come protagonista, e la squadra, forte delle sue qualità, è pronta a scrivere nuove pagine di successo.

Freschezza, dribbling, potenza, gol, invenzioni: Kenan al Mondiale sta dimostrando che il mondo bianconero è perfetto per la sua maturazione, e allo stesso modo la squadra sta scoprendo l'uomo che potrà accompagnarla a nuove vittorie.

Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A - Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz si trovano al centro di un intreccio di mercato che coinvolge anche Milan e Atalanta.

Kenan Yildiz non merita solo il rinnovo con la Juventus a cifre più vicine al suo valore. Kenan Yildiz merita anche di avere una squadra di livello intorno a lui. Sogno di una notte di mezza estate. Vai su X

La #Juve chiude il primo tempo contro il Wydad in vantaggio per 2-1 grazie alla grandissima doppietta di #Yildiz Vi è piaciuto questo primo tempo dei bianconeri? I top e flop del primo tempo li trovi su @juventusnews24com Vai su Facebook

Yildiz in formato Mondiale. E la Juve pensa allo scudetto - Due gemme di assoluta bellezza e un autogol procurato per sbloccare la partita: a Philadelphia, contro i marocchini del Wydad nel secondo match del Mondiale per club, la Juventus ha mostrato al mondo

Juventus, Tudor vuole sfruttare la sua occasione: il nuovo progetto intorno a Yildiz. E John Elkann cambia strategia - Pronto per il Mondiale per Club, blinda Yildiz e lancia un messaggio a John Eklann per il futuro