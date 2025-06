Juve Conceiçao riscattato? C’è un risvolto di mercato che lo esclude

La Juventus, tornata in campo negli Stati Uniti, cerca di riscoprire la sua forza e stabilità dopo un lungo periodo di incertezze. Tra prove convincenti e decisioni strategiche, il mercato si infiamma: Conceiçao potrebbe essere escluso dal piano, mentre altri emergono con vigore. Quali saranno le mosse decisive dei bianconeri? La risposta si annuncia ricca di sorprese e cambiamenti.

La Juventus si muove tra prove convincenti e decisioni da prendere. Qualcuno sta esplodendo, qualcun altro rischia di restare fuori dai piani (Ansa Foto) – SerieAnews.com La Juventus negli Stati Uniti sta finalmente facendo vedere qualcosa. Non solo spettacolo, ma anche una squadra che inizia a ritrovarsi dopo mesi di caos, di transizione, di aria pesante. E la vittoria contro il Wydad Casablanca, al di là del valore relativo dell'amichevole, ha detto una cosa precisa: Kenan Yildiz è pronto. Pronto davvero. Non per qualche comparsata, non per il ruolo di giovane promettente che ogni tanto illumina la scena.

Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L'esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.