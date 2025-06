Juve avanti tutta per comprare Jonathan David Concorrenza abbondante ma i bianconeri hanno un piano

La Juventus accelera con decisione nel mercato estivo, puntando forte su Jonathan David, talento emergente del Lille e obiettivo di grande interesse. Nonostante la concorrenza sia agguerrita, i bianconeri hanno messo in campo un piano strategico per convincere l’entourage del giocatore. Con un pressing totale e nuove trattative in corso, il futuro di David si tinge di bianco e nero: la Juve è pronta a fare la sua mossa decisiva.

Il mercato della Juve entra nel vivo, e tra gli obiettivi più seguiti in attacco c'è Jonathan David, talento canadese classe 2000 attualmente in forza al Lille. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X (ex Twitter),

