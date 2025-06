Justin e Hailey Bieber matrimonio al capolinea? La modella in giro senza fede al dito

Il matrimonio tra Justin e Hailey Bieber potrebbe essere giunto a un punto di svolta. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la modella sia stata vista senza l’anello, alimentando i rumors di una crisi. Mentre i diretti interessati preferiscono mantenere il riserbo, gli indizi si moltiplicano, lasciando i fan in attesa di una conferma o smentita ufficiale. È davvero la fine di una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo?

I diretti interessati non confermano né smentiscono, ma gli indizi non fanno che accumularsi di settimana in settimana.

