Judo due atleti romagnoli si confermano campioni d' Italia della loro categoria | obiettivo Coppa del Mondo

Un trionfo che premia impegno e dedizione, consolidandoli come protagonisti indiscussi del panorama judo nazionale. Filippo Marzaloni e Nicola Bellosi, duo romagnolo di grande talento, si riconfermano campioni d’Italia nella loro categoria, puntando ora con determinazione alla Coppa del Mondo. La loro vittoria ad Ostia è un inno alla passione sportiva e alla costanza, un passo importante verso il sogno internazionale.

Ancora oro per il duo composto dall'atleta di judo riccionese Filippo Marzaloni del Centro Kiai Riccione e dal compagno Nicola Bellosi di Judo Brisighella, che si sono aggiudicati  domenica a Ostia (Roma) il titolo di Campioni d'Italia 2025 nella categoria Nage No Kata A2, confermando il successo.

