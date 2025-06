Juanlu al Napoli a che punto è la trattativa? Perché questa settimana sarà decisiva

La trattativa per Juanlu al Napoli è in una fase di stallo, ma questa settimana potrebbe essere quella decisiva. Dopo un rapido sprint e contatti diretti, i ritardi degli ultimi giorni hanno frenato l'affare. La decisione finale si avvicina, e il futuro del terzino del Siviglia potrebbe presto essere scritto: restate sintonizzati, perché tutto può ancora succedere.

Il terzino del Siviglia non ha ancora firmato con i partenopei e la trattativa ha subito forti rallentamenti: perché questa settimana sarà cruciale Il colpo Juanlu ha affrontato un fortissimo rallentamento negli ultimi giorni, con l'affare che è rimasto a lungo sospeso. Dopo un improvviso sprint da parte del Napoli, che ha portato anche a dei contatti diretti con il calciatore, la trattativa si è frenata.

Attenzione Napoli, il club temporeggia: trattativa rimandata alla prossima settimana

