Jovanotti | L’Iran è un Paese sorprendente la sua gente merita pace e un futuro di libertà

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha attraversato l’Iran percorrendo 3000 chilometri in bicicletta, un viaggio che diventa un atto di speranza e solidarietà. Con il suo racconto, ci invita a scoprire un Paese sorprendente e la sua gente, meritevole di pace e di un futuro libero. Un viaggio che ci tocca il cuore e ci spinge a riflettere sull’importanza di unità e dialogo.

Firenze, 23 giugno 2025 – Chilometri e chilometri macinati in sella alla sua bicicletta fermandosi di tanto in tanto per ammirare e comprendere "un Paese sorprendente ". Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, parla dell' Iran e, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, racconta il suo viaggio lungo 3000 chilometri per veicolare il suo messaggio contro la guerra. "Stamattina il cellulare mi ha messo in evidenza queste foto di quando ho attraversato l'Iran in bicicletta – scrive il cantautore di Cortona – Entrai da nord, dal confine con l'Armenia e percorsi il paese attraverso Tabriz fino a Isfahan poi indietro passando da Qom arrivai a Teheran dove bighellonai per una settimana.

