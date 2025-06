Jovanotti | Da bambino ho rischiato di morire non sapevano cosa avessi Devo la vita ai medici

Jovanotti si apre come mai prima d'ora, rivelando un lato intimo e complesso della sua vita. In un racconto toccante ad Alberto Angela nella prima puntata di Noos, il cantante rivela di aver rischiato di morire da bambino, un episodio che ha segnato profondamente il suo percorso. La sua storia, fatta di speranza e gratitudine verso i medici, ci invita a riflettere sull’importanza della sanità e sulla forza del vivere. Continua a leggere per scoprire di più.

