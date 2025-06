Jordan LeBron Duncan | SGA coi miti che hanno fatto doppietta da MVP in regular season e finals

Quando si parla di leggende del basket, pochi possono vantare il prestigio di aver conquistato due MVP in una sola stagione, sia in regular season che nelle Finals. L'astro nascente canadese SGA ora entra in questo cerchio esclusivo, un club riservato ai campioni più straordinari di sempre. Un'impresa che testimonia il suo talento e la sua determinazione, proiettandolo tra i grandi della storia dell'NBA.

Il campione canadese entra in un club davvero ristretto e lussuoso: vincere i due Mvp nella stessa stagione è un’impresa riuscita solo ai più grandi di sempre della palla a spicchi (e neanche tutti) . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jordan, LeBron, Duncan: SGA coi miti che hanno fatto "doppietta" da MVP, in regular season e finals

