Johnson Righeira torna con il singolo Chi troppo lavora Non fa l’amore

Johnson Righeira torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo "Chi troppo lavora (Non fa l’amore)", un brano che celebra l’ozio e la leggerezza, perfetto per accompagnare le calde serate estive. In collaborazione con Albi e Carota de Lo Stato Sociale, questa canzone promette di diventare il tormentone dell’estate. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da un ritmo irresistibile e un messaggio di spensieratezza senza tempo.

Da venerdì 27 giugno è in radio e in digitale Chi troppo lavora (Non fa l'amore), il nuovo singolo di Johnson Righeira. Un brano che è un inno all'ozio e alla leggerezza, perfetto per diventare un must dell'estate. Scritto e prodotto insieme ad Albi e Carota de Lo Stato Sociale, Edo Castroni e lo stesso Johnson Righeira, il pezzo riprende lo spirito libero e anticonvenzionale che ha sempre caratterizzato l'artista, fondendolo con sonorità pop in perfetto stile anni '80 e un testo che sa di sabbia, sdraio e cocktail al tramonto.

