Johnny Depp sta vivendo la sindrome del nido vuoto | Ho un ritratto di mia figlia Lily-Rose ancora incompleto

sentita mancanza dei momenti condivisi con i figli, rivelando di non aver ancora completato un dipinto dedicato a Johnny Depp Jr., iniziato quindici anni fa. Un ritratto che racchiude emozioni e ricordi, testimone di un legame profondo e duraturo. Depp, noto per la sua sensibilità artistica, svela come la genitorialità sia stata al centro della sua vita, un ruolo che continua a ispirarlo ogni giorno.

La star sente la mancanza dei figli e ha svelato di non aver ancora terminato un dipinto di Depp jr. nonostante l'abbia iniziato ormai quindici anni fa. Johnny Depp ha concesso un'intervista al Sunday Times nella quale si è soffermato anche sul suo ruolo da genitore. L'attore ha una figlia, Lily-Rose Depp, e un figlio, John 'Jack' Christopher Depp III, avuti con l'ex compagna Vanessa Paradis. La star ha confessato di sentire particolarmente la loro mancanza adesso che sono adulti e non vive più la loro crescita come una volta quando abitavano in Francia. La nostalgia per i figli di Johnny Depp "Questo è un ritratto di mia figlia, Lily-Rose. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Johnny Depp sta vivendo la sindrome del nido vuoto: "Ho un ritratto di mia figlia Lily-Rose ancora incompleto"

In questa notizia si parla di: depp - johnny - figlia - lily

Johnny Depp si commuove parlando dei figli Lily-Rose e Jack, della nostalgia di quando erano bambini e del desiderio di diventare nonno - Johnny Depp, straordinario interprete e padre affettuoso, si apre con emozione durante un’intervista, condividendo i ricordi più intensi dei momenti passati con i figli Lily-Rose e Jack.

Tanti auguri a Lily-Rose Depp L’attrice, figlia di Johnny Depp e di Vanessa Paradis, compie 26 anni #Verissimo Vai su Facebook

Johnny Depp sta vivendo la sindrome del nido vuoto: Ho un ritratto di mia figlia Lily-Rose ancora incompleto; Quella voglia matta di Johnny Depp di diventare nonno: «Essere chiamato “papa” dai miei figli è stata la cosa più bella»; Lily Rose Depp, chi è la sua fidanzata?.

Quella voglia matta di Johnny Depp di diventare nonno: «Essere chiamato “papa” dai miei figli è stata la cosa più bella» - Rose e Jack, della nostalgia di quando erano bambini e del desiderio di diventare nonno ... Riporta msn.com

Johnny Depp sta vivendo la sindrome del nido vuoto: "Ho un ritratto di mia figlia Lily-Rose ancora incompleto" - Johnny Depp ha concesso un'intervista al Sunday Times nella quale si è soffermato anche sul suo ruolo da genitore. Si legge su msn.com